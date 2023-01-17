В суд направлено дело о систематическом взяточничестве в ОГУ

17.1.2023 | 11:00 Новости, Происшествия

На скамье подсудимых доцент, которая обвиняется в совершении 30 преступлений.

По версии следствия, женщина способствовала выставлению положительных оценок студентам без реальной проверки их знаний. При этом к незаконным действиям она склоняла и коллег. Зафиксированы факты взяточничества с 2019 по 2021 год. Общая сумма полученных средств оценивается в 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

За нескольких студентов доцент также написала выпускные квалификационные работы и предоставила  готовые ответы к вступительным экзаменам в магистратуру, уточнили в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УМВД региона.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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