Клычков обсудил с Грефом, как сделать жизнь «удобной, комфортной и современной»

18.1.2023 | 10:48 Новости, Общество

Встреча губернатора Орловской области и главы Сбербанка состоялась 17 января.

Фото Андрея Клычкова

Об основных темах беседы Андрей Клычков сообщил в соцсетях.

«Удалось обсудить множество вопросов, касающихся сотрудничества в сфере образования, здравоохранения, повышения квалификации сотрудников органов власти, социально-экономического развития Орловской области», — отметил губернатор.

Значимой темой Андрей Клычков назвал поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с  решениями Сбера, важнейшим направлением — реализацию на территории Орла социальных проектов Сбера, направленных на развитие городской среды.

«По итогам встречи достигнуты договоренности о реализации ряда значимых инициатив на территории региона, которые сделают жизнь граждан более удобной, комфортной и современной», — сообщил Андрей Клычков.

Можно вспомнить несколько событий, объединяющих Андрея Клычкова и Германа Грефа. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков в 2018 подготовил и подписал письмо на имя главы ПАО «Сбербанк» с просьбой о финансовой помощи АО «Корпорация Гринн». В итоге компания все же была перепродана. Также Сбер планировал в Орле благоустройство. На месте сквера Ермолова должны были появиться фонтан и обширная пешеходная зона. Жители выступили против кардинального изменения центра города.

ИА «Орелград»

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