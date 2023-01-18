Материалы проверки Кромской ЦРБ переданы в прокуратуру области

Аудиторы вскрыли серьезные нарушения при проведении закупок.

Контрольно-счетная палата Орловской области по результатам проведенной проверки внесла в адрес главного врача Кромской ЦРБ представление. Материалы контрольного мероприятия были направлены в прокуратуру Орловской области, а также в администрацию губернатора и правительства региона. Сообщается, что прокуратура региона также уже провела проверку, по результатам которой главному врачу Кромской ЦРБ было внесено еще и прокурорское представление.

Поясним, что это была проверка эффективности использования бюджетных средств на закупку оборудования в рамках национального проекта «Здравоохранение». Она была проведена по поручению Орловского областного Совета народных депутатов. По мнению аудиторов, целевые показатели региональной программы не были выполнены в полном объеме. Так, в 2021 году для нужд Кромской ЦРБ была предусмотрена закупка двух автотранспортных средств, фактически было приобретено только одно.

На момент окончания проверки не были выполнены условия контракта по поставке рентгеновского маммографического аппарата стоимостью 9,28 миллиона рублей — срок исполнения контракта был нарушен на 80 дней. При этом в нарушение норм Федерального закона больницей по контрактам на закупку легкового автомобиля и рентгеновского аппарата требования об уплате пеней не были предъявлены. Кроме того, заказчиком при формировании начальной максимальной цены контракта на закупку медоборудования применялись коммерческие предложения, несопоставимые с условиями планируемой закупки. А срок действия независимой гарантии, предоставленной поставщиком в обеспечение гарантийных обязательств при поставке электроэнцефалографа, оказался меньше установленного.

«В нарушение условий контракта на поставку автомобиля спецификация не содержит гарантийных требований, а срок поставки превышен на 10 дней, — следует из отчета КСП. — В нарушение условий контракта на поставку электроэнцефалографа нарушен срок оказания услуги по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию, документ о приемке сформирован и подписан в Единой информационной системе (ЕИС) ранее акта ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов».

В нарушение условий контракта на закупку системы ультразвуковой визуализации документ о приемке также был сформирован и подписан поставщиком в ЕИС ранее акта ввода оборудования в эксплуатацию. Кроме того, по мнению КСП, Кромской ЦРБ при формировании начальной максимальной цены контракта для приобретения рентгеновского маммографического аппарата были недостаточно исследованы ценовые предложения на рынке как российских поставщиков, так и поставщиков и производителей стран ближнего зарубежья, имеющих возможность поставить вышеуказанный товар.

«При этом средства субсидии, утвержденные бюджетом на 2022 год, в ходе реализации региональной программы не распределены, — резюмируют аудиторы. — Учреждением не предприняты все необходимые меры по возникшим основаниям для изменения объема субсидий с целью использования нераспределенных остатков в сумме 8,516 миллиона рублей для дополнительного оснащения медицинским оборудованиям в рамках реализации мероприятий региональной программы».

ИА «Орелград»