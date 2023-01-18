Облсовет заслушает отчет начальника УМВД

Итоговый доклад по традиции будет представлен на ближайшей парламентской сессии.

Орловский облсовет народных депутатов в ближайшее время заслушает отчет начальника управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Орловской области о деятельности полиции и подчиненных органов внутренних дел за 2022 год. Подобная процедура предусмотрена законодательством и проводится ежегодно. По итогам будет принято парламентское решение – как правило, депутаты решают принять отчет к сведению. Итоги оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел Орловской области также по традиции рассматриваются на расширенном заседании коллегии УМВД с постановкой задач на предстоящий период.

Что касается основных тезисов, то они уже известны. Из отчета следует, что в 2022 году в приоритетном порядке решались задачи предупреждения экстремистских проявлений, противодействия организованным формам преступности, а также преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Была проведена работа по повышению эффективности системы профилактики правонарушений, обеспечению неотвратимости наказания за совершение преступлений и административных правонарушений, контроля за ситуацией в сфере миграции и межнациональных отношений.

«В целях выработки комплексных мер по отдельным направлениям профилактики правонарушений, на Координационном совещании по обеспечению правопорядка под председательством губернатора области рассмотрены вопросы противодействия коррупционным проявлениям при реализации национальных и федеральных проектов и программ, защиты подростков от криминального влияния, предупреждения преступности среди мигрантов, пресечения правонарушений в сфере ЖКХ, профилактики межнациональных конфликтов и ряд других актуальных вопросов», — говорится в отчете.

Во взаимодействии с органами государственной и муниципальной власти, другими правоохранительными ведомствами в минувшем году был обеспечен правопорядок при проведении 2690 мероприятий с массовым участием граждан, в ходе которых нарушений общественного порядка не было допущено. Также в отчете отмечено, что большинство сотрудников органов внутренних дел в истекшем году работали добросовестно. За достигнутые успехи в службе, в том числе за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга 85 сотрудников награждены государственными и ведомственными наградами, более 30 – поощрены губернатором и облсоветом.

«Наряду с выполнением задач по охране правопорядка на территории области, обеспечено комплектование временных подразделений МВД России на территории Северо-Кавказского федерального округа, — говорится в документе. — В соответствии с распоряжением МВД России комиссией проведено инспектирование оперативно-служебной деятельности УМВД. В целом ее состояние с учетом стабильной оперативной обстановки оценено удовлетворительно».

ИА «Орелград»