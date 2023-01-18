Орловский бумажный комбинат набирает 150 сотрудников

Расширение штата необходимо в связи с вводом нового оборудования.

Требуются машинисты бумагоделательной машины, размольщики, сушильщики, операторы. На комбинате в 2023 году должны ввести в эксплуатацию 30 единиц нового оборудования, сообщает канал «Первый областной».

«Зарплата высокая. У специалистов шестого разряда она более 90 тысяч», — рассказал журналистам генеральный директор ООО «Орловский бумажный комбинат» Виктор Перелыгин.

В 2022 году комбинат набрал около 110 человек. Предприятие может производить около 200 тонн бумаги в сутки. Оно приближается к проектной мощности.

ИА «Орелград»