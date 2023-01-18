Под Орлом число уклонистов почти сравнялось с числом призывников

Тревожную тенденцию подметили в Ливенском районе Орловской области.

Вопрос о призыве на военную службу был рассмотрен на первом в этом году рабочем совещании, которое прошло в администрации Ливенского района. Его провел временно исполняющий полномочия главы района Виктор Фирсов. Как уточнили в администрации, первым в повестку дня был включен вопрос об итогах осенней призывной кампании 2022 года в Вооруженные силы Российской Федерации. С докладом выступил начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Ливны и Ливенского района Петр Селин.

По его словам, в ходе осеннего призыва на военную службу набирали граждан 1995-2004 годов рождения. Заседания призывной комиссии проводились без срывов и в полном составе, отметил докладчик. В целом военным комиссариатом города Ливны и Ливенского района было призвано в ряды Вооруженных сил РФ 14 человек из Ливенского района.

Также докладчик отметил, что главы и сотрудники сельских администраций, руководители хозяйств, организаций и учреждений района обеспечивали своевременное оповещение и явку граждан на призывную комиссию и отправку в Вооруженные Силы РФ. Однако, по его словам, «количество лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, остается достаточно большим и составляет 11 человек».

Добавим, что буквально на днях местные власти ввели новую льготу. Виктор Фирсов издал постановление об организации питания обучающихся. Документ гарантирует дополнительное питание детям (ученикам 1-11-х классов) полнородным, неполнородным братьям и сестрам, детям супругов граждан РФ, призванных на военную службу по мобилизации или направленных военными комиссариатами для прохождения военной службы по контракту для участия в специальной военной операции.

Льгота распространяется и на сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, участвующих в специальной военной операции. Дополнительное питание детей стоимостью из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося будет обеспечиваться на паях: 30 рублей за счет средств муниципального бюджета Ливенского района и 30 рублей за счет субсидии бюджета Орловской области. Постановление уже вступило в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

ИА «Орелград»