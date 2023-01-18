В Болховском микрорайоне стартовали продажи квартир в новом доме

В ЖК «Яблоневый сад» ввод многоэтажки запланирован на конец 2023 года.

Застройщиком является «Орелстрой», входящий в ГК ОДСК. В шестнадцатиэтажном доме (ул. Яблоневая, д. 1 к. 3) можно выбрать квартиры площадью от 40,1 до 79,5 кв. м. Есть несколько видов отделки. В любом варианте после получения ключей можно просто расставить мебель и праздновать новоселье.

ЖК «Яблоневый сад» – новый, современный жилой комплекс из трех многоэтажных домов. На территории будет организовано круглосуточное видеонаблюдение, чтобы обеспечить безопасность. Двор запроектирован без машин, парковка вынесена за периметр территории. Созданная безбарьерная среда станет идеальным решением для молодых семей с детьми и людей золотого возраста.

Особое внимание уделили досугу детей. Зоны для активных и созидательных игр разделены по возрастам, каждый найдет место по настроению. Используется оборудование отечественных производителей, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. Современное покрытие площадок сделает игры более безопасными.

Изюминкой жилого комплекса станут декоративные яблони Маковецкого с удивительными розовыми цветами и ветвями бордового оттенка. Также двор украсят световые деревья.

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