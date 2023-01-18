В Орловской области избран председатель Общественного совета при УМВД

Первое заседание нового состава состоялось накануне, 17 января.

Председателем единогласно избран Геннадий Сафонов. Он экс-депутат облсовета, директор и учредитель ООО «Агростройинвест». Удостоен почетного звания «Заслуженный строитель России». Награжден орденом Дружбы. Заместителем Сафонова в совещательном органе стал Сергей Мальфанов, ответственным секретарем — Ирина Ветрова.

Начальник регионального УМВД Юрий Савенков пожелал присутствовавшим плодотворного сотрудничества с органами внутренних дел на поприще профилактики преступлений и правонарушений и в других сферах, сообщает пресс-служба полиции.

Обновленный общественный совет будет вести работу на протяжении трех лет.

ИА «Орелград»