В Орловской области избран председатель Общественного совета при УМВД

18.1.2023 | 10:30 Новости, Общество

Первое заседание нового состава состоялось накануне, 17 января.

Фото УМВД России по Орловской области

Председателем единогласно избран Геннадий Сафонов. Он экс-депутат облсовета, директор и учредитель ООО «Агростройинвест». Удостоен почетного звания «Заслуженный строитель России». Награжден орденом Дружбы. Заместителем Сафонова в совещательном органе стал Сергей Мальфанов, ответственным секретарем — Ирина Ветрова.

Начальник регионального УМВД  Юрий Савенков пожелал присутствовавшим плодотворного сотрудничества с органами внутренних дел на поприще профилактики преступлений и правонарушений и в других сферах, сообщает пресс-служба полиции.

Обновленный общественный совет будет вести работу на протяжении трех лет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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