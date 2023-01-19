Ночью в крещенских купаниях приняли участие около 1300 человек

19.1.2023 | 10:19 Новости, Общество

Обошлось без происшествий, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего купели посетили около 3000 человек. Безопасность граждан обеспечивают сотрудники МЧС, полиции, медики.

В этом году иордани не организовывали на открытой воде из-за погодных условий. Крещенские купания проводятся в 25 оборудованных местах в 15 муниципальных районах. Список можно увидеть по ссылке.

В течение всей ночи сотрудники ГИМС, добровольцы ВСКС, полицейские проводили профилактические рейды вдоль водоёмов города Орла и инструктировали жителей региона.

ИА «Орелград»

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