Орловчанка несколько лет содержала мошенницу, обещавшую «скостить срок»

19.1.2023 | 10:41 Новости, Происшествия

Чаша терпения переполнилась на сумме 3 млн рублей и женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Орловской области. Фигуранткой стала 66-летняя гражданка. Она созналась в противоправном деянии, находится под подпиской о невыезде.

Орловчанка познакомилась с мошенницей на улице. Злоумышленница обещала посодействовать в сокращении срока родственнику, отбывающему наказание.  Потерпевшая в течение нескольких лет лично или через работников службы такси передавала мошеннице различные суммы.

ИА «Орелград»

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