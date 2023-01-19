Орловчанка несколько лет содержала мошенницу, обещавшую «скостить срок»

Чаша терпения переполнилась на сумме 3 млн рублей и женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в УМВД России по Орловской области. Фигуранткой стала 66-летняя гражданка. Она созналась в противоправном деянии, находится под подпиской о невыезде.

Орловчанка познакомилась с мошенницей на улице. Злоумышленница обещала посодействовать в сокращении срока родственнику, отбывающему наказание. Потерпевшая в течение нескольких лет лично или через работников службы такси передавала мошеннице различные суммы.

ИА «Орелград»