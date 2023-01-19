Суд защитил права переселенки из ДНР

В защиту вынужденной переселенки иск подал прокурор.

В Орловской области рассмотрено гражданское дело о соблюдении прав граждан, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Подробности сообщила пресс-служба Глазуновского районного суда. С иском обратился прокурор Глазуновского района Орловской области, действующий в интересах местной жительницы. Это было заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение. В обоснование заявленных требований было указано, что ранее прокуратура провела проверку и установила, что женщина, являющаяся гражданкой Украины, вынужденно в экстренном порядке покинула место своего постоянного проживания в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики.

Покинула город она в августе 2022 года в связи с боевыми действиями в период проведения специальной военной операции и прибыла на территорию Российской Федерации. Она была зарегистрирована по месту пребывания в поселке Глазуновка. В сентябре прошлого года женщина обратилась с заявлением в филиал по Глазуновскому району КУ ОО «ОЦСЗН» для получения разовой финансовой помощи в виде единовременной денежной выплаты в размере 10 000 рублей.

Однако местные чиновники отказали ей в связи с отсутствием документов, подтверждающих факт пересечения государственной границы Украины с территориями иных государств. После этого переселенка обратилась с заявлением уже в региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости, но и там ей отказали в выплате 10 тысяч рублей. Также ей было отказано в назначении ежемесячной пенсионной выплаты «в связи с отсутствием факта выезда после 18.02.2022 с территории ДНР, ЛНР, Украины».

В ходе прокурорской проверки было установлено, что женщина до выезда с территории Украины была зарегистрирована и проживала в городе Красный Лиман. Также было установлено, что в мае 2022 года она прибыла в Черкасскую область, где была взята на учет внутренне перемещенных лиц. А в августе в связи с продолжением специальной военной операции и боевыми действиями в экстренном порядке в составе группы гражданского населения покинула территорию Украины, выехав в Польшу. В течение трех суток она пересекла территории Польши, Литвы, Латвии, откуда прибыла на территорию Российской Федерации через пропускной пункт Лудонка Псковской области, то есть прибыла через субъект Российской Федерации, не имеющей государственной границы с Украиной.

Каких-либо документов, либо отметок в имеющихся документах о пересечении государственной границы Украины она поэтому и не имеет, а возможности получения таких документов попросту не существует. Прокурор в суде указал, что гражданка Украины, вынужденно переселившаяся в Россию, является пенсионером по возрасту, нетрудоспособной и малообеспеченной. Поэтому прокурор просил суд установить факт вынужденного выезда и пересечения государственной границы Украины 26 августа 2022 года. Решением суда заявление прокурора Глазуновского района было удовлетворено. Факт вынужденного выезда и пересечения государственной границы Украины был подтвержден. Добавим, что решение суда обращено к немедленному исполнению. Оно открывает переселенке доступ к социальной помощи в России.

ИА «Орелград»