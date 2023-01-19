В Орле торговцы нелегальным алкоголем получили условные сроки

У них изъят спирт и продукция стоимостью более 2 млн рублей.

О результатах судебного разбирательства о незаконной продаже алкоголя и использовании чужих товарных знаков сообщила прокуратура Орловской области. Двое бутлегеров получили наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года и 2 с половиной года. Также осужденные оштрафованы на 70 тысяч рублей.

Преступная деятельность продолжалась с мая 2019 по август 2020. Этиловый спирт закупали в Мценске и в Тульской области. Сбываемой продукции присваивали различные наименования, в том числе известных брендов. Торговали контрафактом на территории областной столицы.

Преступление было выявлено орловскими управлениями ФСБ и МВД.

ИА «Орелград»