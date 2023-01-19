В Орле торговцы нелегальным алкоголем получили условные сроки

19.1.2023 | 10:57 Закон и порядок, Новости

У них изъят спирт и продукция стоимостью более 2 млн рублей. 

Фото из архива

О результатах судебного разбирательства о незаконной продаже алкоголя и использовании  чужих товарных знаков сообщила прокуратура Орловской области. Двое бутлегеров получили наказание в виде лишения свободы условно на срок 3 года и 2 с половиной года. Также осужденные оштрафованы на 70 тысяч рублей.

Преступная деятельность продолжалась с мая 2019 по август 2020. Этиловый спирт закупали в Мценске и в Тульской области. Сбываемой продукции присваивали различные наименования, в том числе известных брендов. Торговали контрафактом на территории областной столицы.

Преступление было выявлено орловскими управлениями ФСБ  и МВД.

ИА «Орелград»

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