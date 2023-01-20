Инспекторы расследовали 33 дела о ЧП на производстве

В Орле обсудили борьбу с производственным травматизмом.

«Производственный травматизм: текущая ситуация, профилактика и безопасность» — под таким названием в Орле прошел круглый стол, проведенный на базе заседания президиума Федерации профсоюзов Орловской области. Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, врио руководителя данного ведомства Сергей Авдеев принял участие в данном мероприятии. Целью совещание «явилось изучение информации о текущем состоянии производственного травматизма на территории Орловской области и принимаемым мерам по его профилактике».

В частности, Сергей Авдеев стал одним из основных докладчиков. Он выступил с докладом на тему «Статистическая информация по количеству случаев производственного травматизма в Орловской области». Краткий обзор его выступления привела пресс-служба Орловского облсовета народных депутатов, выступившего одним из организаторов круглого стола. Так, представитель Государственной инспекции труда сообщил, что за прошлый год в организациях, зарегистрированных на территории Орловской области, произошло и было расследовано 33 несчастных случая на производстве с тяжелыми последствиями. По трем несчастных случаям расследование еще не завершено.

«Сергей Викторович отметил, что наибольшее количество несчастных случаев — восемь — произошло на обрабатывающих производствах, семь — в сельском хозяйстве, по четыре на транспорте и в строительной сфере, — уточнила парламентская пресс-служба. — По видам происшествия наибольшее количество несчастных случаев произошло в результате падений пострадавшего с высоты, транспортных происшествий и воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей и т.д.».

Сергей Авдеев также доложил: «Должностными лицами Государственной инспекции труда в Орловской области в 2022 года проведено 33 контрольно-надзорных мероприятия по вопросам охраны труда работников организаций Орловской области. Из них проведено в плановом порядке 10 проверок, во внеплановом порядке 23 проверки, выявлено 92 правонарушения». Внеплановые проверки, как следует из доклада, проводились на основании поступивших в инспекцию жалоб и обращений граждан, а также после случаев с причинением вреда жизни и здоровью граждан или возникновением такой угрозы. Кроме того, исполнялись соответствующие поручения Федеральной службы по труду и занятости, прокуратуры и следственных органов.

ИА «Орелград»