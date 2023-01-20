Министру экономического развития покажут промышленный Мценск

Визит Максима Решетникова стартовал в Орловской области с ТОСЭР.

Утром 20 января он знакомится с заводом «Аурус», сообщает канал «Первый областной». Резидентами территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» являются 13 субъектов. Пользуясь льготами и особыми условиями, они развивают бизнес. Область также получает свою выгоду в виде новых рабочих мест и роста налоговых отчислений.

Напомним, правительства Орловской области ранее сообщало, что в 2021 году завод компании «Аурус» вышел на проектную мощность. В апреле 2022 года численность работников составляла 414 человек. Отходы печатных плат и медесодержащего лома перерабатываются с эффективностью извлечения полезных фракций до 99% от поступающего сырья, отчитывались чиновники.

ИА «Орелград»