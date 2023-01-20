Орловщина собрала артиллеристам 2,5 тонны подарков

О доставке груза 19 января сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Орловцы, участвующие в боевых действиях в СВО, получили продукты, тактические коврики, медикаменты, тепловизор, инструменты и материалы для строительства блиндажей.

По словам главы региона, большую помощь в сборе посылки оказал бизнес Малоархангельского района. Волонтеры из орловского отделения «Золотые руки Ангелов» по просьбе наших артиллеристов подготовили маскировочные сети.

«Родной области и землякам передают приветы и благодарности за поддержку. Были уверены, что регион не оставит и не бросит своих», — отметил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»