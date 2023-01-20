В 2023 году Орел начнет благоустройство «Дворянского гнезда»

20.1.2023 | 11:45 ЖКХ, Новости

Также преобразятся Горпарк и аллея Металлургов.

Данные по финансированию и этапах приводит сайт правительства региона.

Сметная документация на сквер «Дворянское гнездо» получила положительное заключение. Стоимость проекта составит 127,5 млн рублей.  Помимо отсылок к писателю Ивану Тургеневу здесь могут появиться причал, сцена, пляж, велодорожки и много других объектов, преображающих зону отдыха.

На благоустройство дворовых территорий областной столицы выделено 182 млн рублей: почти по 50% из федеральной казны и бюджетов города с областью. Уже разработаны 33 дизайн-проекта. В ближайшее время документы будут направлены на  госэкспертизу.

На совещании с главами муниципальных образований 19 января губернатор Орловской области Андрей Клычков подчеркнул, что все установленные процедуры необходимо провести своевременно, чтобы сроки благоустройства не срывались.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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