В Орле завели пять дел за жестокое обращение с детьми

Еще одно дело было заведено за вовлечение подростка в преступление.

В Орле в 2022 году за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей к административной ответственности было привлечено 750 родителей. Кроме того, было возбуждено пять уголовных дел по статье 156 Уголовного кодекса РФ, положениями которой установлена уголовная ответственность за жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей по воспитанию ребенка. Такие данные привело в своем годовом отчете Управление МВД России по городу Орлу.

Отметим, что с точки зрения закона, под жестоким обращением понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, совершенное как путем действия, так и путем бездействия, которое по своему характеру или причиняемым последствиям носит жестокий характер. Грубо говоря, это может быть лишение ребенка питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, лишение сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм, из-за чего у ребенка возникают такие социальные заболевания, как педикулез или чесотка.

Также под жестокое обращение попадают действия, предусматривающие «применение к ребенку недопустимых методов воспитания и обращения, включающих в себя все виды физического, психического и сексуального насилия». Субъектами данного преступления могут быть родители, усыновители, приемные родители, опекуны и попечители. Добавим, что за совершение такого преступления статьей 156 УК РФ предусмотрено наказание от штрафа до 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет. Кстати, в настоящий момент в Орле сотрудники полиции проводят профилактическую работу со 193 неблагополучными семьями, не исполняющими обязанности по содержанию и воспитанию детей.

УМВД также сообщает, что в минувшем году в областном центре было возбуждено одно уголовное дело по статье 150 УК РФ, то есть за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Из отчета следует, что в 2022 году в городе во взаимодействии с так называемыми субъектами профилактики проводилась предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних. На учете в ПДН за совершение административных правонарушений и общественно-опасных деяний состоит 133 подростка. За 2022 год несовершеннолетними в Орле было совершено 30 преступлений, в чем приняли участие 27 подростков.

«Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного, антиобщественного поведения, не принимают должных мер к воспитанию и содержанию детей, — говорится в документе. — Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении».

ИА «Орелград»