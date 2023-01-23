Содержание орловских кладбищ обойдется почти в 5 миллионов рублей

Городские власти уже приступили к поиску подрядчика.

Администрация города Орла выступила организатором конкурса на оказание услуг по содержанию и благоустройству кладбищ и воинских захоронений областного центра. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 4,8 миллиона рублей. Средства будут выделены из муниципальной казны.

Перечень кладбищ, подлежащих уборке в рамках данного контракта, выглядит так: Наугорское кладбище, Историко-мемориальное кладбище, Троицкое кладбище, Крестительское кладбище, Лужковское кладбище, Афанасьевское кладбище, Иоанно-Богословское кладбище и Лепешкинское кладбище. Перечень воинских захоронений, подлежащих уборке, гораздо шире. В него включены, к примеру, могила польских революционеров, братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище), поклонный крест – братская могила советских воинов, братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, захоронение генерала Гуртьева и другие объекты.

Содержание кладбищ и воинских захоронений города Орла, согласно действующему порядку, делится на зимний и летний период. Так, зимой подрядчик должен убирать территории кладбищ и воинских захоронений, проездов, пешеходных дорожек, площадок и других мест общего пользования от снега (при высоте снежного покрова более 10 см), посыпать дорожки песком.

В летний период предусмотрена ежедневная уборка территорий кладбищ и воинских захоронений (подметание, опорожнение урн), ежедневный сбор, погрузка отходов и растительных остатков с проездов и пешеходных дорожек в мусоросборники, расположенные на территориях кладбищ, уборка общественных туалетов, покос травы (при высоте травяного покрова свыше 10 см). Также контрактом предусмотрена планировка земельных участков на кладбищах под первичные захоронения (грейдирование, засыпка ям, расчистка площадей от мелколесья).

ИА «Орелград»