В Орле разыскивают пропавшую молодую женщину

Евгения Карпова исчезла 31 декабря.

Женщина ушла из дома на улице 5-й Орловской стрелковой дивизии и до настоящего момента ее местонахождение не известно.

На вид Евгении от 35 до 40 лет. Она среднего телосложения, рост около 165 сантиметров. Волосы светлые. В качестве особой приметы указан шрам на правой ноге.

Всех, кто что-то знает о судьбе пропавшей, просят сообщить по телефонам 102, (4862) 400 652, 762 640. Также можно прийти в дежурную часть ОП №2 (ул. Комсомольская, д. 31). В УМВД России по Орловской области подчеркивают, что конфиденциальность гарантируется.

ИА «Орелград»