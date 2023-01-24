Областные власти сдадут в аренду «противопожарный кордон»

Региональный департамент уже объявил о старте приема заявок.





Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области объявил о проведении аукциона на право заключения договоров аренды государственного имущества. Это будет электронный аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Его оператором по традиции выступит питерский «Российский аукционный дом». На торги будут выставлены несколько лотов. Внимание привлекает лот № 2, который представляет собой объект недвижимого имущества.

Речь идет о нежилом двухэтажном здании общей площадью 169,9 квадратных метров, расположенном в деревне Булатово-21 Хотынецкого района. Он будет сдан в аренду вместе с земельным участком, таким образом общая площадь лота составит 16 375 квадратных метров. Отметим, что вид разрешенного использования данного участка: для строительства лесного противопожарного кордона. Целевое назначение: нежилое универсальное.

Начальная минимальная цена договора, то есть размер ежемесячной арендной платы, составляет всего 15 056 рублей. Она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости размера арендной платы в месяц за пользование объектом недвижимости, подготовленного независимым оценщиком. Величина повышения начальной цены договора, так называемый «шаг аукциона», составит 752 рубля. Срок действия договора аренды установлен на три года.

«Осмотр имущества производится без взимания платы по рабочим дням, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, по обращению заявителя в адрес организатора аукциона», — говорится в извещении департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

ИА «Орелград»