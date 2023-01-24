Орловцы заплатили на 3,5 миллиарда налогов больше, чем годом ранее

В Орловской области подсчитали объем сборов и налогов.

В минувшем году в Орловской области объем налоговых поступлений увеличился на 3,5 миллиарда рублей по сравнению с предыдущим годом. К такому выводу пришли сотрудники региональной налоговой службы, которые подвели предварительные итоги работы в данном направлении. Как сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России, в целом в 2022 году на территории Орловской области в консолидированный бюджет было собрано порядка 43,5 миллиарда рублей.

«По сравнению с 2021 годом объем платежей увеличился на 8,7 процента, или на 3,5 миллиарда рублей, — отмечает ведомство. — Поступления в федеральный бюджет за отчетный период составили более 14 миллиардов рублей, что выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, почти на 14 процентов. В бюджет территории мобилизовано порядка 29,4 миллиарда рублей с превышением на 6,4 процента показателей соответствующего периода 2021 года».

Налоговики озвучили и еще одну статистику. Напомним, что именно налоговая служба в последние годы является так называемым главным администратором доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. Иными словами, она отвечает за страховые сборы, которые затем поступают в пенсионный и другие фонды. Подсчитано, что за прошедший год на территории Орловской области налоговиками было собрано более 22,4 миллиарда рублей взносов на обязательное социальное страхование.

ИА «Орелград»