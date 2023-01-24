Под Орлом грузовик насмерть сбил пешехода

24.1.2023 | 11:27 Новости, Происшествия

Мужчина шел по краю проезжей части.

Авария произошла 23 января. За рулем Mercedes-Benz ATEGO 822 был 32-летний водитель. Он ехал по М-2 «Крым». Примерно в 21:27 в районе 403 километра трассы допустил наезд на пешехода. 40-летний гражданин шел по краю проезжей части навстречу транспортному потоку. В региональном УГИБДД  отметили, что у пешехода не было на одежде световозвращающих элементов. В результате наезда грузового фургона пешеход погиб до приезда скорой.

В этот же день смертельное ДТП произошло в Орле. УАЗ насмерть сбил человека на улице Машиностроительной.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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