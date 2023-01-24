«Ростелеком» и «IT-куб» запустили цикл уроков кибербезопасности для школьников из орловских сёл

24.1.2023 | 16:00 Новости компаний, Рекомендуем

На образовательной платформе «Навигатор» стартовал второй этап программы дополнительного образования «Безопасность в сети Интернет».

На этот раз занятия будут проводиться для учащихся сельских школ из Сосковского, Корсаковского, Краснозоренского, Новодеревеньковского районов Орловской области. Правила поведения в Сети подросткам помогут освоить специалисты «Ростелекома» и центра цифрового образования детей «IT-куб».

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Сейчас почти не осталось детей, которые не пользуются интернетом. По данным исследований, в России даже дошколята регулярно бывают “онлайн”. Что уж говорить о школьниках! Для них гаджеты давно стали инструментом для учебы, общения и развлечения. Однако наряду с пользой, интернет может нанести вред ребенку.  Вместе с “IT-кубом” мы помогаем ребятам сформировать навыки безопасного поведения в Сети. И наша образовательная программа пользуется спросом: на этот раз мы получили 260 заявок на обучение».

Наталья Марушкина, директор БУ ОО ДО «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»:

«Первый опыт реализации программы “Безопасность в сети Интернет” на базе орловской МБОУ СОШ № 25 стал успешным. Мы учли пожелания педагогов-наставников, доработали программу и с нетерпением ждем новых результатов. В планах — сделать занятия по кибербезопасности совместными для детей и родителей. Знаю, что у “Ростелекома” есть просветительские проекты и для взрослых. Надеюсь, компания поддержит нас в наших начинаниях».

Программа дополнительного образования «Безопасность в сети Интернет» рассчитана на детей 9–13 лет и включает в себя 12 уроков: по шесть теоретических и практических занятий. Курс состоит из видеороликов по кибербезопасности и материалов книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», созданных специалистами «Ростелеком-Солар». После изучения каждой темы учащимся предлагается онлайн-тест.

Платформа «Навигатор» создана в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Это единая база кружков, секций, курсов и образовательных программ для детей и подростков Орловской области. На портале можно пройти тестирование, чтобы выявить таланты ребенка. А еще «Навигатор» помогает экономить: если записаться на занятия через платформу, то часть денег на допобразование ребенка оплатят за счет областного бюджета.

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