Дом животновода под Орлом выставят на торги

Областной бюджет попытаются пополнить за счет аренды госимущества.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области выступил в качестве организатора электронного аукциона, открытого по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене. Оператором торгов определено АО «Российский аукционный дом». Предмет аукциона: на право заключения договора аренды недвижимого государственного имущества Орловской области, находящегося в региональной казне. На торги будет выставлен один лот: здание, известное как Дом животновода.

Речь идет о нежилом здании общей площадью 103,8 квадратных метра, расположенном в деревне Михайловка Знаменского района. Вместе с ним в лот включен зерносклад общей площадью 265,6 квадратных метров, маточник на 63 головы, недостроенный свинарник общей площадью 1645,7 квадратных метра, свинарники-откормочники на 1040 голов и 1100 голов, свинарник супоросный, кормоцех, а также башня Рожновского, предназначенная для обеспечения всего этого хозяйства водой.

Словом, власти вместе с Домом животновода решили сдать в аренду целый свинокомплекс. Начальная (минимальная) цена договора (размер ежемесячной арендной платы) составляет 120 083 рубля. Она была определена на основании отчета об оценке рыночной стоимости. Величина повышения начальной цены договора («шаг аукциона») установлена в размере 6004 рубля, сумма задатка для участия в аукционе равна сумме месячной арендной платы. Добавим, что срок действия договора аренды власти установили на пять лет.

ИА «Орелград»