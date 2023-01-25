Названа кандидатура на пост заместителя губернатора по соцполитике

25.1.2023 | 9:22 Новости, Общество

В администрацию Орловской области может вернуться Олег Ревякин.

По данным «Орловских новостей», его кандидатура проходит согласование на должность заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике.

После объединения СФР и ПФР новую структуру в регионе возглавила Анна Елисеева, работавшая в пенсионном фонде. Олег Ревякин стал ее заместителем. Многие предполагали, что это временное решение.

Должность заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике введена в конце 2022 года. Олег Ревякин занимал схожее место. С июля 2010 года по октябрь 2015 года являлся заместителем председателя правительства Орловской области, руководителем блока социального развития. Управляющим Государственным учреждением — Орловским региональным отделением Фонда социального страхования назначен 11 апреля 2016 года.

ИА «Орелград»

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