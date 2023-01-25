Орловцам выдадут гранты на семейные фермы

Власти объявили о проведении конкурсного отбора проектов грантополучателей.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил о проведении конкурсного отбора проектов грантополучателей по развитию семейных ферм. Конкурс будет проведен в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Орловской области еще в декабре 2019 года. Заявки и документы чиновники будут принимать в период с 30 января по 28 февраля 2023 года. Дополнительную информацию можно получить в областном управлении государственной поддержки АПК и инфраструктуры села. Сам конкурсный отбор продлится до 27 марта.

Финансирование обеспечено в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Получатели гранта «Агростартап», гранта на поддержку начинающего фермера или гранта на развитие семейной животноводческой фермы и семейной фермы, реализовавшие соответствующий проект в полном объеме и достигшие плановых показателей деятельности, могут получить новый грант на развитие семейной фермы не ранее чем через 36 месяцев с даты получения предыдущего гранта.

Что касается основных условий, то они таковы. Грант на развитие семейной фермы разрешено использовать на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, приобретение, строительство, реконструкцию, капремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Тратить его можно на комплектацию фермы сельскохозяйственной техникой и специализированным транспортом, на приобретение сельскохозяйственных животных (за исключением свиней) и птицы. При этом планируемое маточное поголовье крупного рогатого скота не должно превышать 400 голов, овец и коз – 500 условных голов.

На средства гранта разрешается приобретать так называемый рыбопосадочный материал и погашать (но не более 20 процентов) привлекаемого на реализацию проекта льготного инвестиционного кредита. Среди разрешенных видов использования гранта можно также выделить приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников водоснабжения.

Грант на развитие семейной фермы предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам или индивидуальным предпринимателям, являющимся главами КФХ, в размере, не превышающем 30 миллионов рублей, но не более 60 процентов стоимости проекта заявителя. Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его получения.

ИА «Орелград»