В Орле стали чаще покупать трехкомнатные квартиры

Статистикой поделились в ГК ОДСК.

В группу компаний входит крупнейший застройщик региона – «Орелстрой». В 2022 году продали на 4% больше «трешек», чем в 2021 году. Они составляют 21% общего объема сделок.

Заместитель руководителя коммерческого департамента ГК ОДСК Татьяна Борисова отметила, что застройщику, с экономической точки зрения, выгодны однокомнатные квартиры. Однако объем строительства жилья большей площади в компании наращивают. Это важно при квартальной застройке.

«Это позволяет предоставить широкий выбор жилья. А люди в свою очередь приходят к нам, когда хотят «расшириться» и часто покупают сначала «однушку», затем «двушку», а позже и 3-комнатную квартиру», — отметила Татьяна Борисова.

Напомним, в 2023 году в Орловской области планируется ввести в эксплуатацию на 11% больше жилой площади многоквартирных домов, чем в 2022. Застройщики прогнозируют около 200 тысяч «квадратов». В минувшем году в эксплуатацию введено 20 МКД жилой площадью свыше 178,7 тыс. кв. м. В 2021 — девять МКД площадью почти 74,6 тыс. кв. м.

Реклама. Рекламодатель — ПАО «Специализированный Застройщик «Орелстрой». Сайт — orelstroy.ru.