Избирательный участок под Орлом будет носить имя погибшего летчика

В Орловской области еще одному избирательному участку присвоят статус именного.

Как сообщили в Избирательной комиссии Орловской области, список именных региональных избирательных участков пополнится еще одним объектом. Соответствующее решение было принято членами специальной рабочей группы, которая рассмотрела данный вопрос в пределах своих полномочий. Имя Николая Яковлевича Столярова предлагается присвоить избирательному участку № 694, который находится в здании Бунинской средней общеобразовательной школы Урицкого района Орловской области.

Как уточнили в облизбиркоме, младший лейтенант Николай Столяров – это летчик 171-го истребительного авиаполка, погибший 3 августа 1943 года при выполнении боевого задания. На месте падения его самолета в настоящий момент установлен памятный православный крест. А 8 мая 2015 года на здании Бунинской школы была установлена памятная доска в честь Столярова. Кроме того, в школьном музее имеется посвященная ему экспозиция, а одна из улиц поселка Бунино также названа его именем.

«Предложение рабочей группы будет рассмотрено на ближайшем заседании облизбиркома», — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее Избирательная комиссия Орловской области установила численность избирателей и участников референдума, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2023 года. По данным ГАС «Выборы», она составила 604 151 человека. Самая высокая численность избирателей зафиксирована в городе Орле – 244 082 человека, самая низкая — в Корсаковском районе, где на начало текущего года насчитывалось всего лишь 3271 избирателей.

ИА «Орелград»