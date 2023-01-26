Региональный оператор УК «Зеленая роща» разъясняет правила вывоза крупногабаритного мусора

26.1.2023 | 16:10 Новости компаний, Рекомендуем

В связи с тем, что жители часто задают вопросы о порядке вывоза крупногабаритных отходов (КГО), региональный оператор по обращению с ТКО на территории Орловской области ООО «УК «Зеленая Роща» напоминает соответствующие правила.

Поясняем, что относится к КГО. Крупногабаритными являются образуемые домохозяйствами твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет размещать их в стандартных контейнерах. В частности, это отслужившие двери, окна и оконные рамы, мебель, ковры, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений (плинтус, доска, линолеум).

Что не относится к крупногабаритным твердым коммунальным отходам: ветки, стволы деревьев, отходы от капитального ремонта и демонтажа строений (бревна, перекрытия, кирпичи, балки). Размещение таких отходов в местах накопления ТКО запрещено, их вывоз организуется собственником (образователем) на основании договора со специализированной организацией.

Руководствуясь требованиями законодательства, ООО «УК «Зеленая Роща» организует вывоз КГО только с утвержденных и оборудованных мест их накопления. Скопления КГО, возникшие вне указанных мест, являются стихийными свалками, обязательства по уборке которых несут собственники и пользователи земельных участков, на которых они образовались.

Постановлением Правительства Орловской области от 28.01.2021 № 34 «Об утверждении Порядка накопления ТКО» определено следующее:

  1. Накопление КГО осуществляется потребителями несколькими способами:

в бункерах, расположенных на контейнерных площадках;

на специальных площадках для накопления КГО.

  1. Приобретение, установку и замену бункеров, оборудование площадок для накопления КГО осуществляют органы местного самоуправления (для площадок общего пользования) и лица, осуществляющие управление МКД (для площадок многоквартирных жилых домов).
  2. Накопленные для вывоза КГО не должны быть смешаны с другими отходами.

«Таким образом, не допускается складирование КГО у дверей подъездов, на придомовых территориях и землях общего пользования. Но зачастую мы видим, что жители на контейнерных площадках рядом со стандартными мусорными баками складируют крупногабаритные отходы. Это ненадлежащее складирование. Но нам приходится вывозить КГО с площадок, чтобы освободить подъезд мусоровоза к бакам. На самом деле ООО УК «Зеленая Роща» не имеет обязательств по организации вывоза КГО, складированных с нарушением требований указанного Постановлением Правительства Орловской области. А правила таковы: управляющей компанией или собственником территории должна быть обустроена или специальная отдельная площадка для КГО или отдельный бункер с надписью «Для КГО». Если этого нет, жителям частного сектора необходимо обратиться в орган местного самоуправления с требованием обеспечить их необходимыми условиями для складирования КГО, а жителям многоквартирного жилого дома — в свою управляющую организацию», — поясняет    заместитель директора УК «Зеленая роща» Александр Филатов.

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