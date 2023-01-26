Три единицы оружия изъяла Росгвардия у орловцев

Очередная волна оружейных проверок прокатилась по Орловской области.

В Орловской области за прошедшую неделю сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии проверили 40 местных жителей, владеющих оружием. Силовики проверяли, прежде всего, сохранность оружия и патронов к нему, а также условия их хранения и разрешительные документы. По результатам проведенных контрольных мероприятий они составили девять административных протоколов по мотивам выявленных нарушений. Кроме того, ими было изъято три единицы оружия и аннулировано столько же лицензий и разрешений.

«Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обращения в подразделение ведомства по месту жительства с документами для перерегистрации имеющегося оружия за 30 суток до окончания действия разрешения», — подчеркнули в ведомстве, комментируя приведенную выше статистику.

Кстати, в течение все той же недели орловские росгвардейцы в целом оказали 283 государственные услуги физическим лицам и 16 — юридическим лицам. Кроме того, они выдали ранее обратившимся заявителям 204 лицензионно-разрешительных документа. В пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области также подсказали, что заявления по линии Центра лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. Но орловцам стоит помнить о том, что с 1 января 2023 года отменена скидка в 30 процентов на оплату государственных пошлин в том числе в области оборота оружия и боеприпасов. Раньше она предоставлялась автоматически, но сейчас госпошлину взимают в полном объеме вне зависимости от формата обращения заявителя.

ИА «Орелград»