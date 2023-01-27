Облсовет согласовал нового заместителя губернатора Орловской области

27.1.2023 | 14:28 Важное, Новости, Общество

Утверждение состоялось на очередной сессии 27 января.

Фото пресс-службы Орловского областного Совета

Заместитель губернатора – руководитель представительства Орловской области при Правительстве России Александр Бирюков теперь избавлен от статуса временно исполняющего обязанности.

Ранее с новым чиновником депутаты побеседовали на заседаниях профильных комитетов. Александра Бирюкова расспрашивали о его планах по развитию Орловщины, потребовали совершить  «индустриальный рывок».

Врио руководителя представительства Орловской области при Правительстве РФ был представлен 26 декабря 2022 года. Александр Бирюков – сын заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Он доктор экономических наук, профессор. Работал как в коммерческих структурах, так и в госвласти, например возглавлял департамент в Минстрое.

ИА «Орелград»

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