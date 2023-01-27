Орел даром передал помещения ЗАГС, полиции, спортсменам

Льгота на безвозмездное пользование распространяется на три года.

Несмотря на тяжелое положение городской казны, депутаты горсовета Орла на сессии 27 января согласовали использование муниципального имущества без платы.

Служба ЗАГС останется в здании №1 на Пролетарской горе, где уже три десятилетия рождаются семьи. Орловский СКР будет занимать муниципальное помещение на улице Комсомольской. В администрации Советского района останется подразделение по делам несовершеннолетний регионального УМВД. В доме №88 по Набережной Дубровинского после ремонта будут заниматься воспитанники ДЮСШ №9, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

ИА «Орелград»