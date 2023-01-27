Орел даром передал помещения ЗАГС, полиции, спортсменам

27.1.2023 | 13:13 ЖКХ, Новости

Льгота на безвозмездное пользование распространяется на три года.

Несмотря на тяжелое положение городской казны, депутаты горсовета Орла на сессии 27 января согласовали использование муниципального имущества без платы.

Служба ЗАГС останется в здании №1 на Пролетарской горе, где уже три десятилетия рождаются семьи. Орловский СКР будет занимать муниципальное помещение на улице Комсомольской. В администрации Советского района останется подразделение по делам несовершеннолетний регионального УМВД.  В доме №88 по Набережной Дубровинского после ремонта будут заниматься воспитанники ДЮСШ №9, сообщает пресс-служба горсовета Орла.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования