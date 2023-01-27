Орловцы почтили память павших в Ленинграде

27.1.2023 | 13:57 Культура, Новости

В день 79-й годовщины прорыва блокады в сквере Танкистов прошёл митинг.

Участники возложили цветы. Минутой молчания почтили память погибших воинов и мирных жителей.

К собравшимся обратился с речью ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин. Он напомнил, что почти 900 дней и ночей осады были полны слез и трагедий. В блокадном городе, по разным подсчетам, погибли от 0,6 до 1,5 миллиона жителей. Жизни людей уносили голод и холод.

«Такое событие мы не можем пропустить, и обязаны чтить память о тех, кто погиб», — цитирует ветерана Абрама Миркина пресс-служба администрации Орла.

Напомним, в канун 79-летней годовщины снятия блокады Ленинграда чиновники Орла посещали горожан, ставших свидетелями оккупации и освобождения. Им вручали цветы и подарки.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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