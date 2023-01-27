В Орле росгвардейцы получили награды за отвагу и спасение

Отмечены 15 сотрудников ОМОН «Крепость» и военнослужащий аппарата Управления.

Все они принимали участие в СВО. Госнаграды вручены за проявление профессиональных и человеческих качеств. Мужчины награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу», «За спасение погибавших».

«Личный состав подразделений выполнил задачи в полном объеме, потерь среди личного состава допущено не было», — цитирует полковника полиции Сергея Старосельцева пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

Напомним, на этой неделе в лицее №28 города Орла прошло вручение Ордена Мужества семье погибшего Героя. Сергей Комиссаров был добровольцем и погиб через месяц после отправки в зону СВО. Он работал промышленным альпинистом, в том числе реконструировал купола Михаило-Архангельского собора. У него остались жена и четверо детей.

ИА «Орелград»