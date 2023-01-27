В орловских колониях у осужденных изъяли десятки мобильников

Итоги деятельности за 2022 год подвели в региональном Управлении ФСИН.

В Управлении ФСИН России по Орловской области состоялось расширенное заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 2022 год. Как уточнили в пресс-службе ведомства, участие в заседании коллегии приняли первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов, первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

С основным докладом выступил врио начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Иванов. Он сообщил, что общая численность лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН, по сравнению с предыдущим годом снизилась и составила 3094 человек, или 64,3 процента от установленного лимита. Докладчик отметил, что в минувшем году продолжалась работа, направленная на предотвращение доставки запрещенных предметов на территорию исправительных учреждений.

«Прежде всего, это касается средств мобильной связи, — сказал Александр Иванов. — Всего в 2022 году было изъято 50 единиц сотовых телефонов. За передачу, либо попытку передачи запрещенных предметов осужденным были задержаны 20 граждан, все привлечены к административной ответственности».

Эффективное обеспечение правопорядка, как на территории учреждений, так и за их пределами, невозможно без взаимодействия всех правоохранительных органов, — также подчеркнул докладчик. В 2022 году УФСИН России по Орловской области и подчиненными ему учреждениями были «приняты меры, направленные на повышение результатов в данной сфере деятельности». В рамках взаимодействия в прошедшем году органам внутренних дел было направлено 427 инициативных сообщений и оказано содействие в раскрытии 241 преступления.

ИА «Орелград»