Аренду муниципальной бани в Орле проверит УФАС

28.1.2023 | 12:02 Закон и порядок, Новости

Баня была выставлена на торги, но на организатора поступила жалоба.

Управление ФАС России по Орловской области официально уведомило муниципальное унитарное предприятие города Орла «Орелбыт» о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до ее рассмотрения по существу. Из документа следует, что в антимонопольную службу поступило заявление с просьбой проверить торги, организованные указанным МУПом. Это был аукцион по продаже права на заключение договора аренды части бани №2, находящейся в хозяйственном ведении предприятия. Добавим, что сама баня расположена в областном центре на улице 1-й Пушкарной.

В аренду предлагалось взять не все здание, а лишь одну из комнат бани общей площадью 12,2 квадратных метров. Срок аренды был определен муниципальным предприятием на 364 дня. Из жалобы следует, что документация о проведении аукциона не содержит проект договора аренды. Кроме того, в документации, по мнению заявителя, не указаны сведения о возможности в дальнейшем передать помещение в субаренду.
Сотрудники региональной антимонопольной службы предварительно уже ознакомились с жалобой и пришли к выводу, что она была подана в соответствии с требованиями частей 4-6 статьи 18.1 Федерального закона «О защите конкуренции». Орловское УФАС, рассмотрев представленные материалы, признало их достаточными для принятия жалобы, из-за чего и было принято решение о приостановлении торгов. Рассмотрение дела назначено на 31 января, оно будет осуществляться посредством системы видеоконференцсвязи.

Сторонам предложено предоставить письменные материалы, отражающие их позицию. Кстати, в соответствии с частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, непредставление или несвоевременное представление в антимонопольный орган затребованной информации, либо представление заведомо недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц — от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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