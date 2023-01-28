Орловец с расстройством психики попался на покупке наркотиков

На первый раз суд наказал мужчину относительно небольшим штрафом.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел дело в отношении жителя Малоархангельского района, обвиненного в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Как уточнили в пресс-службе суда, речь идет о преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Как следует из приговора, житель Малоархангельского района Орловской области незаконно приобрел путем покупки наркотическое средство в значительном размере и хранил его в надворной постройке, — говорится в сообщении суда. — В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, был задержан сотрудниками полиции, наркотическое средство было изъято».

Подсудимый в судебном заседании полностью признал свою вину и в содеянном раскаялся. По его ходатайству уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. При вынесении приговора суд учел данные о личности подсудимого, в частности, о наличии у него расстройства психики, не исключающей вменяемости. Смягчающими наказание обстоятельствами были признаны активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины и раскаяние в содеянном. Также суд указал на отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил виновному наказание в виде штрафа в сумме 25 тысяч рублей. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»