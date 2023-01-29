Оптимизация бюджета отразится на ливенских школах?

Любопытный план сокращения расходов придумали чиновники под Орлом.

Администрация Ливенского района утвердила «дорожную карту» по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов и по оптимизации расходов консолидированного бюджета в 2023 году. Соответственно был утвержден детальный план мероприятий. Некоторые из его пунктов заслуживают особого внимания. Например, «дорожной картой» запланирована оптимизация количества бюджетных учреждений Ливенского района, загруженных менее чем на 50 процентов.

При этом в «целевой» графе указана Кировская общеобразовательная школа — филиал МБОУ «Сергиевская СОШ». Что именно чиновники намерены сделать с этой сельской школой, в самом плане не указано. Вероятно, конкретные действия позднее будут утверждены отдельным постановлением. Из «дорожной карты» следует, что миссия по оптимизации указанного учреждения возложена на муниципальное управление образования, причем завершена она должна быть до 1 сентября 2023 года.

Другим довольно примечательным способом оптимизации бюджета в плане указано снижение расходов местной казны на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда. Достичь этой цели чиновники собираются за счет сокращения количества муниципального жилого фонда, а именно за счет приватизации не менее 40 муниципальных квартир. Для этого в течение всего 2023 года предполагается проводить разъяснительную работу с населением, которое, видимо, будут попросту уговаривать приватизировать жилье.

Присутствуют в плане и «мероприятия по росту доходного потенциала». В их число, к примеру, включено проведение инвентаризации земельных участков для поиска земли, выпавшей из системы налогообложения. Искать будут, в том числе, невостребованные участки, доли паи из земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых потребуется «принятие мер по вовлечению их в муниципальную собственность».

ИА «Орелград»