Мэрия Орла вложит полмиллиарда в обновление культуры

В городе принята целевая программа развития отрасли культуры.

Соответствующее постановление издал мэр Юрий Парахин. Он утвердил муниципальную программу «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы». Она предусматривает не только развитие муниципальных учреждений культуры, но и обеспечение досуга граждан путем организации и проведения общегородских праздничных мероприятий, а также меры социальной поддержки работников культуры.

Муниципальная программа реализуется в один этап: с 2023 года по 2025 год. По условиям, финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Орла и средств областного бюджета. Однако пока в программе не предусмотрено региональное денежное участие. Планируемый объем финансирования на текущий момент составляет 546,138 миллиона рублей, и все эти деньги должны поступить из городской казны. Так, уже в 2023 году на программу предполагается выделить 243,483 миллиона рублей. Впрочем, объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению, поэтому областные деньги могут в ней появиться.

Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства: библиотеки, профессиональные театр и танцевальный коллектив, школы искусств и культурно-досуговые учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры и искусства в городе представляют одна юношеская, три детских, одна семейная и десять общедоступных библиотек, два библиотечно-информационных центра, входящих в состав муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла», восемь школ искусств, два парка, ансамбль танца «Славица», муниципальный театр «Русский стиль» им. М.М. Бахтина, Орловский городской центр культуры и культурно-досуговый центр «Металлург».

За основу целевых показателей эффективности реализации программы взяты показатели мониторинга национального проекта «Культура». Его основной целью является увеличение в три раза к 2030 году числа посещений организаций культуры. В Орле индикаторы будут рассчитываться, отталкиваясь от показателя посещений 2019 года – нарастающим, как ожидают городские власти, итогом.

ИА «Орелград»