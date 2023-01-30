На Орловщине не ожидают ажиотажного спроса на ипотеку для IT-шников

Несмотря на внесенные изменения, льготными условиями могут воспользоваться немногие.

Свою статистику привели в ГК «ОДСК», куда входит «Орелстрой». В 2022 году 0,4% от всех сделок по приобретению квартир в группе компаний состоялось с использованием льготной IT-ипотеки. 30 января Правительство России объявило об изменении условий программы. Ипотеку на особых условиях теперь могут получить все сотрудники аккредитованных компаний. Также увеличен диапазон возрастов заемщиков – от 18 до 50, а требования по зарплате снижены – со 100 до 70 тысяч рублей (исключение Москва – 150 тысяч рублей). В Орловской области в ноябре 2022 года, согласно официальной статистике, айтишники получали в среднем всего 46,6 тысячи.

«Средний уровень дохода IT-специалистов на Орловщине все еще не доходит до необходимого для участия в программе минимума, даже после объявленных изменений», — отметили в пресс-службе ГК «ОДСК».

Основными драйверами на рынке недвижимости, по прогнозам специалистов группы компаний, останутся льготная и семейная ипотеки.

Отметим, особые условия для сотрудников сферы информационных технологий были предложены в 2022 году. Ставка – 5%. Максимальная сумма кредита для небольших городов – 9 млн рублей. Необходим первоначальный взнос в размере 15%. ГК ОДСК в настоящее время предлагает жилье для IT-специалистов по ставке 4,7%.

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