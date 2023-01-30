Облсовет ввел льготы для переселенцев и участников вооруженных конфликтов

Решения были приняты в рамках первого в этом году заседания областного Совета.

В частности, как уточняет парламентская пресс-служба, были внесены изменения в закон о дополнительных мерах поддержки участников вооруженных конфликтов. Законопроект был инициирован спикером облсовета Леонидом Музалевским. Поводом стало то, что в состав Российской Федерации в конце прошлого года были приняты Херсонская и Запорожская области.

«На основании этого вносится изменение в части уточнения понятия «участники вооруженных конфликтов, получившие инвалидность вследствие военной травмы», — отметили в пресс-службе Орловского облсовета. — В эту категорию предлагается включить граждан, выполнявших задачи в ходе специальной военной операции на территориях данных областей с 30 сентября 2022 года».

Законопроект был предварительно рассмотрен в рамках заседания комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству. Имеется положительное заключение Губернатора Орловской области и государственно-правового отдела Аппарата Орловского областного совета народных депутатов. Депутатский корпус инициативу Леонида Музалевского также поддержал единогласно.

«Работа по расширению мер поддержки мобилизованных и членов их семей областным Советом будет продолжаться. Считаю это одной из первоочередных задач. И искренне рад, что депутатский корпус активно включился в этот процесс», — такой комментарий дал Леонид Музалевский.

Также парламентарии рассмотрели поправки в закон «О защите населения и территории Орловской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера». Один из его пунктов дополнен словами «иностранным гражданам и лицам без гражданства». Законопроект был разработан в целях приведения законодательства Орловской области в соответствие с федеральным законодательством.

«В частности, Федеральным законом от 4 ноября 2022 года № 423-ФЗ на иностранных лиц и лиц без гражданства распространяются обязанности и в разной степени права граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», — говорится в пояснительной записке.

Согласно проекту закона уточняются полномочия правительства Орловской области по осуществлению единовременных денежных выплат в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера на территории региона – право на такие выплаты будут иметь не только граждане РФ, но и иностранцы и лица без гражданства.

ИА «Орелград»