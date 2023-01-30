Орловский Соцфонд пояснил, когда будут доставлять пособия

Все детские выплаты приходят родителям на счет в банке в один день.

Они поступают каждого третьего числа нового месяца за предыдущий, пояснили в группе «Социальный фонд России по Орловской области».

Исключением стал январь в связи с переходом ежемесячной выплаты на первенца до трех лет из соцзащиты в сферу работы Соцфонда. Деньги родители получили с 13 по 20 января. В марте орловцы получат детские за февраль.

Органами социальной защиты региона выплата пособий проводится в отличные от Соцфонда даты.

ИА «Орелград»