Орловский Соцфонд пояснил, когда будут доставлять пособия

30.1.2023 | 10:01 Новости, Общество

Все детские выплаты приходят родителям на счет в банке в один день.  

Они поступают каждого третьего числа нового месяца за предыдущий, пояснили в группе «Социальный фонд России по Орловской области».

Исключением стал январь в связи с переходом ежемесячной выплаты на первенца до трех лет из соцзащиты в сферу работы Соцфонда. Деньги родители получили с 13 по 20 января. В марте орловцы получат детские за февраль.

Органами социальной защиты региона выплата пособий проводится в отличные от Соцфонда даты.

ИА «Орелград»

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