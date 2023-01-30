Под Орлом мошенники похитили земельный участок

Любопытное уголовное дело рассмотрел Колпнянский районный суд.



Колпнянским районным судом Орловской области осуждены местные жители за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Как сообщили в пресс-службе суда, было установлено, что двое мужчине, ранее не судимых, похитили земельный участок рыночной стоимостью 379,1 тысячи рублей, причинив потерпевшему крупный материальный ущерб.

Кстати, один из фигурантов в прошлом – местный депутат. Этим он и воспользовался. Экс-депутат добился права представлять интересы престарелого местного жителя, которому принадлежала земельная доля. Поясним, что это был участок из категории земель сельхозназначения. Экс-депутат вел все дела от имени владельца участка и умудрился при помощи своих связей оформить документы так, что из них выходило, будто владелец сам продал свою землю аграриям. На самом деле подельники провернули сделку между собой, продали участок, а выручку положили в свой карман.

«В судебном заседании подсудимые вину не признали, — сообщили в пресс-службе суда. — Несмотря на позицию подсудимых, их виновность была установлена. При вынесении приговора судом были учтены данные о личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства. В отношении одного из подсудимых суд признал в качестве смягчающих обстоятельств возраст, состояние здоровья, наличие почетных грамот и благодарственного письма, в отношении другого — наличие малолетнего ребенка, наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении, а также отсутствие отягчающих обстоятельств».

В результате суд назначил одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком на четыре с половиной года и на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с представительством. Другому подсудимому назначено наказание в виде принудительных работ сроком на три с половиной года с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и с удержанием 10 процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно. Кроме того, его также на два с половиной года лишили права заниматься деятельностью, связанной с представительством.

Однако затем приговор был изменен судом апелляционной инстанции. Из вердикта было исключено указание о назначении осужденным дополнительного наказания в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с представительством по смыслу главы 10 ГК РФ сроком на два года и шесть месяцев.

ИА «Орелград»