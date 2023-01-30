СМИ сообщили об эвакуации школ в Орле

30.1.2023 | 10:11 Новости, Происшествия

Учеников выводят из зданий после сообщений о минировании.

Фото «ОрелТаймс»

По данным «ОрелТаймс», утром 30 января эвакуировали школьников из образовательных учреждений № 10, 26, 33, 34, 50.

Звонки о минировании школ, других социальных учреждений, торговых центров и администраций поступают с неприятной регулярностью. В горсовете Орла даже рассматривали вопрос о том, чтобы оставлять верхнюю одежду в классах. Однако против выступил Роспотребнадзор.

В 10:33 «Орловское информбюро» сообщило об эвакуации уже 17 школ.

ИА «Орелград»

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