СМИ сообщили об эвакуации школ в Орле

Учеников выводят из зданий после сообщений о минировании.

По данным «ОрелТаймс», утром 30 января эвакуировали школьников из образовательных учреждений № 10, 26, 33, 34, 50.

Звонки о минировании школ, других социальных учреждений, торговых центров и администраций поступают с неприятной регулярностью. В горсовете Орла даже рассматривали вопрос о том, чтобы оставлять верхнюю одежду в классах. Однако против выступил Роспотребнадзор.

В 10:33 «Орловское информбюро» сообщило об эвакуации уже 17 школ.

ИА «Орелград»