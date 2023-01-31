Единовременное пособие при рождении ребенка получили 1170 семей

31.1.2023 | 10:58 Новости, Общество

Статистику 2022 года и условия 2023 сообщил орловский Социальный фонд.

Пособие могут получить как работающие, так и безработные родители, не учитывая уровень дохода. Размер выплаты в феврале прошлого года был увеличен до 20,47 тысячи рублей.

Ранее пособие выплачивали ПФР или ФСС. Теперь ее предоставляет единый Соцфонд. Если родитель работает, деньги будут перечислены автоматически при получении данных из ЗАГСа. Безработным следует направить заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или непосредственно оформить его в Социальном фонде.

Пособие также полагается опекуну, усыновителю или приемному родителю ребенка, уточняют в группе «Социальный фонд России по Орловской области».

ИА «Орелград»

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