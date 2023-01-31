Клычков подведет итоги работы в Орловской области

Онлайн-трансляцию будет вести телеканал «Первый областной».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 9 февраля выступит с Инвестиционным посланием. Пресс-служба правительства региона уточняет, что доклад будет содержать основные итоги работы за период с 2017 года, а также планы и приоритетные задачи по развитию экономики на 2023 год. Мероприятие в конгресс-холле ТМК «ГРИНН» начнется в 12:00.

Ранее журналисты «Орелтаймс» проанализировали все инвестпослания Андрея Клычкова, соотнеся обещания и реальность. Прочитать текст можно по ссылке. Тогда издание предположило, что отсутствие послания в декабре говорит о том, что Клычков может не пойти на перевыборы.

ИА «Орелград»