Орловцев предостерегли от охоты на случайных краснокнижных гостей

В Кромском районе 29 января встретили краснозобую казарку.

Птицу заместили орнитологи, когда она кормилась на посевах рапса, сообщает Департамент надзорной и контрольной деятельности.

Данный вид занесен в Красную книгу России. Краснозобые казарки гнездятся в тундре и лесотундре. Основные пути миграции этих птиц проходят восточнее нашей области. Ранее одну краснозобую казарку видели в Хотынецком районе. Это случайные залетные особи, отмечают специалисты.

«Напоминаем охотникам о не допущении добычи птиц, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Орловской области. Внимательно изучите объект охоты, прежде чем произвести выстрел!!!» — посоветовали в группе департамента.

Публикация проиллюстрирована фотографией Дмитрия Голубева.

ИА «Орелград»