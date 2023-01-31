Под Орлом многоквартирный дом отключили от газа

31.1.2023 | 16:10 ЖКХ, Новости, Происшествия

Причиной стала самовольная врезка в одной из квартир.

Сложную коммунальную историю поведала Администрация Орловского муниципального округа. 31 января ООО «Газпром межрегионгаз Орёл»  отключило от сетей дом №2 по улице Колхозной в Звягинках. Жильцов попросили не включать плиты и колонки. В группе администрации указаны условия возвращения голубого топлива.

«Для подачи газа в дом и в квартиры каждому собственнику необходимо заключить договор на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» (Горгаз), а также 01.02.2023 г. обеспечить доступ в свою квартиру специалистам ООО «ВГС» для проведения проверки герметичности газоипользующему оборудования».

Уточнять информацию можно в ООО «Жилсервис Орловского Района» по телефонам 8(4862)59-97-44, 8(4862)77-05-97.

Судя по публикации, жильцы целого дома могут остаться без газа из-за несговорчивых соседей.

ИА «Орелград»

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