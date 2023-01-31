Президент Адвокатской Палаты Орловской области переизбран

Сергея Мальфанова поддержали единогласно на конференции, прошедшей 28 января.

Сергей Мальфанов возглавляет Адвокатскую Палату региона с 2002 года. Объединение оказывает в том числе и бесплатную юридическую помощь. В 2022 году консультации получили 3,5 тысячи орловцев. Адвокаты посещают для оказания помощи интернаты, ПВР. Также бесплатные консультации отдельным категориям граждан предоставляют в Центре в Орле (ул. Комсомольская, д. 27), сообщает «ОрелТаймс».

Отметим, в 2021 году через департамент социальной защиты была произведена оплата компенсации расходов адвокатов, оказавших бесплатную юридическую помощь 2386 гражданам РФ на сумму 504,04 тысячи рублей. При этом в бюджете на данные цели было предусмотрено 1,5 миллиона.

ИА «Орелград»