СКР расследует убийство в Северном районе Орла

Тело было обнаружено в одной из квартир на улице Бурова.

Смерть 51-летнего мужчины явно носила криминальный характер. Правоохранители спланировали и провели следственные действия и розыскные мероприятия. Удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен 42-летний знакомый погибшего. Подозреваемый признал, что вечером распивал спиртное с товарищем. Произошел конфликт. Мужчина нанёс потерпевшему ножом удар в область груди, от чего тот скончался на месте.

Подозреваемый заключен под стражу, уточнили в СУ СК России по Орловской области.

Напомним, вечером 26 января в квартире на Наугорском шоссе был убит 36-летний мужчина. Он распивал спиртное с сожительницей. Потом пошел в магазин еще за спиртным. А когда вернулся, получил от женщины удар ножом в грудь. По словам подозреваемой, на убийство ее толкнула ревность.

ИА «Орелград»