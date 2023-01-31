СКР расследует убийство в Северном районе Орла

31.1.2023 | 13:56 Новости, Происшествия

Тело было обнаружено в одной из квартир на улице Бурова.

Смерть 51-летнего мужчины явно носила криминальный характер. Правоохранители спланировали и провели следственные действия и розыскные мероприятия. Удалось выяснить, что к преступлению может быть причастен 42-летний знакомый погибшего. Подозреваемый признал, что вечером распивал спиртное с товарищем. Произошел конфликт. Мужчина нанёс потерпевшему ножом удар в область груди, от чего тот скончался на месте.

Подозреваемый заключен под стражу, уточнили в СУ СК России по Орловской области.

Напомним, вечером 26 января в квартире на Наугорском шоссе был убит 36-летний мужчина. Он распивал спиртное с сожительницей. Потом пошел в магазин еще за спиртным. А когда вернулся, получил от женщины удар ножом в грудь. По словам подозреваемой, на убийство ее толкнула ревность.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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